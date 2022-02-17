الجيزة تتسلم المدفن الصحي الآمن في شبرامنت اليوم.. يرفع كفاءة النظافة

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنّ محافظة الجيزة ستتسلم اليوم الخميس المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

مشروعات البنية التحتية

وقال اللواء محمود شعراوي، إنّ الوزارة تعمل بصورة مستمرة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنّ اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، سلّمت المدفن الصحي إلى المحافظةـ بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020)، و(2020/2021)، و(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

3 محطات وسيطة لرفع كفاءة عمليات الجمع

وكشف اللواء محمود شعراوي، عن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الجيزة والتي تبلغ نحو 124.25 مليون جنيه، وجار إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة القناطر بتكلفة 26.25 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء مدفن صحي بمدينة العياط بتكلفة 21 مليون جنيه، ومدفن صحي بمدينة أطفيح بتكلفة 21 مليون جنيه، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، كما سيتم توريد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن (الصف – أطفيح – أبو النمرس)، لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 21 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنّ المدفن الجديد بمنطقة شبرامنت يقع على مساحة 18.75 فدان، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، ومنها «غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير، لوحة توزيع رئيسية، أعمدة إنارة، خزانات للمياه، مبنى إداري رئيسي، خزان وقود، ومغسلة سيارات».

وتابع وزير التنمية المحلية، أنّه يوجد بالمدفن شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح، وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية.