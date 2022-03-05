حالة الطقس غداً في مصر .. دافئ بلا أمطار ودرجة الحرارة قد تصل 20

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن طقس الغد في مصر يتسم بالدفء، موضحاً أن الحرارة سوف تنخفض 3 درجات بعدما شهدت أرتفاعًا من 3 إلى 5 درجات اليوم السبت بشكل متفاوت على المحافظات، متوقعاً أن تصبح في حدود 20 درجة مئوية على أغلب أنحاء البلاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على معظم أنحاء البلاد ويكون مائلاً للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وفي ساعات الليل ستكون درجات الحرارة منخفضة للغاية حيث يشعر المواطنين بالبرودة خاصة في محافظات الصعيد.

الطقس غداً في مصر .. بلا أمطار

وعن معدلات سقوط الأمطار أوضح أبو المعاطي أن فرص سقوط الأمطار محدودة للغاية في جميع المحافظات إلا من بعض المناوشات في السواحل الشمالية الغربية، والظاهر في حالة الطقس غداً في مصر هو الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، وأهم تلك الطرق ما يتصل منها بمحافظة القاهرة من محافظات شمال الصعيد وطرق مصر الأسكندرية الصحراوي وطرق مدن القناة والدلتا.

وأشار إلى أن الظاهر من قراءة حالة الطقس غداً في مصر هو ظهور الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي يتسم بها شهر أمشير والذي تكثر فيه الرياح الخماسينية القادمة من المناطق الصحراوية والمحملة بالغبار والأتربة، على شكل هبات ومن المتوقع أن تكثر تلك الهبات خلال الأيام القادمة الفاصلة بين فصل الشتاء وفصل الربيع.

الطقس في مصر الأسبوع الحالي

وكشف أبو المعاطي عن طقس الأسبوع الحالي، مؤكداً أنه سوف يسود طقس معتدل بشكل عام وتنعدم فرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات مع عودة نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، كما تشهد البلاد استمرار في أرتفاع درجات الحرارة.