انتهاء المفاوضات الروسية الأوكرانية في تركيا بدون نتائج إيجابية

أخفق الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في أنطاليا التركية، في تحقيق نتائج إيجابية لتطويق الأزمة الجارية، جراء العملية العسكرية لموسكو في الأراضي الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المحادثات، إنّ «الحوار أثناء المفاوضات كان صعباً، لكني بذلت كافة جهودي لإيجاد حل دبلوماسي للكارثة في أوكرانيا»، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وأشار «كوليبا» إلى أنّه كان يود الخروج من الاجتماع بضمانات بشأن الممرات الإنسانية، لاسيما فيما يخص مدينة ماريوبول، متابعًا: «لم نتوصل إلى تحقيق تقدم في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، لأن لافروف لم يكن مخولاً باتخاذ قرارات».