التخطيط تشارك في «قصص نجاح المؤسسات الاستثمارية»: خلقت ثروة قومية من الأصول

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، احتفالية بعنوان «قصص النجاح في مسيرة بنك الاستثمار القومي والمؤسسات الاستثمارية التابعة له ودورها في الاقتصاد المصري»، بحضور أعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار، وأسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، وميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسعد أبوالمعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ولواء أركان حرب أحمد مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والمهندس محمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وإيهاب مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة إن اي للاستشارات وهيكلة المشروعات، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إن اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ورؤساء عدد من المؤسسات ومديري الشركات وأعضاء مجالس الإدارات وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

قصص نجاح المؤسسات الاستثمارية

وفي بداية كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إنّ الاحتفالية تأتي بمناسبة الاحتفاء بقصص النجاح والدور التنموي الملموس لعدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية التي يُساهم فيها بنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أن تلك النجاحات تعزز المسيرة التنموية الحافلة والممتدة للبنك ومساهماته الاستثمارية المتنوّعة في دعم الاقتصاد المصري، والتي تُغطي العديد من القطاعات التنموية المهمّة، منها قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والسياحة، والتنمية العمرانية، والصناعات الغذائية والزراعية، والصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والجلود، وقطاعات الأسمدة والتعدين، والبترول والبتروكيماويات والثروة المعدنية بالإضافة إلى قطاعات النقل والمرافق.

المحفظة الاستثمارية

وأضافت السعيد، أنّ المحفظة الاستثمارية المتنوّعة للبنك تعكس جُهد وعمل دؤوب امتد لما يزيد عن 4 عقود منذ نشأة البنك عام 1980؛ مشيرة إلى أنّ البنك عمل منذ تأسيسه على تمويل كل المشروعات الاستثمارية المُدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الإسهام في رؤوس أموال المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، ومتابعة تنفيذها.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنّه باعتبار البنك الذراع الاقتصادي والاستثماري للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نفذ خلال مسيرته أكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المُدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة، فضلًا عن المساهمة في إنشاء البنية الأساسية في مصر في جميع المجالات، والتي أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت لجذب المزيد من الاستثمارات وأسهمت في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُتحقق على مدى العقود الماضية.

وتابعت السعيد، أنّ تلك الاستثمارات ساهمت في خَلق ثروة قومية من الأصول، شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء، ومحطات وشبكات لمياه والصرف الصحي، فضلا عن شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والري والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية.

واستعرضت الوزيرة، النجاحات التي حققتها الشركات التي يساهم فيها البنك، مشيرة إلى شركة أيادي للاستثمار والتنمية، حيث يساهم البنك في رأس مالها بنسبة 74%، وهي أحد أهم الأذرع الاستثمارية للدولة حيث تستهدف «أيادي» الاستثمار المباشر بالشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مستوى معيشة المواطن، وخلق فرص عمل جديدة وإتاحة التمويل للشركات والشمول المالي، وتُغطي الشركات المستثمر بها من خلال شركة «أيادي» قطاعات تنموية متنوّعة، ومن أهم الشركات «إنماء» للتمويل، و«أيادي مصر للتطوير الحضري»، وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصِغَر التي تعد إحدى تجارب ونماذج الشراكة الاستثمارية الناجحة بين كل من شركة أيادي وشركة ان أي كابيتال.

وعن البنك المصري لتنمية الصادرات؛ قالت السعيد، إنّ بنك الاستثمار القومي يساهم في رأس ماله بنسبة 41%، ويُعد من أهم البنوك والمؤسسات المالية الداعمة لقطاع التصدير في مصر، مشيرة إلى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والتي يُساهم بنك الاستثمار القومي في رأسمالها بنسبة 49% وتعد احدى الكيانات الداعمة لتوجّه الدولة للتوسّع في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحوّل إلى الاقتصاد غير النقدي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية التي يُساهم بنك الاستثمار القومي في رأسمالها بنسبة 21%، وهي من أكبر داعمي القطاع الزراعي وتمتلك أكبر مُجمّع للأسمدة الأزوتية في المنطقة، وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية وهي مركز إنتاج زراعي وحيواني مهم ويُساهم البنك في رأسمالها بنسبة 44%، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك ويعد البنك من أكبر المساهمين في رأسمالها بنسبة 29%، وشركة إن أي للاستشارات وهيكلة المشروعات ويساهم البنك في رأسمالها بنسبة 90%، وشركة إن أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وهي مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومي وتُعد الذِراع الاستثماري له، وتقوم بدور المُنسِّق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.

وذكرت السعيد أنّه كوسيلة للتقارب الإقليمي والدولي، ساهم بنك الاستثمار القومي في عدة شركات خارج مصر، منها الشركة العربية للاستثمار، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى المساهمة في صناديق تنموية تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

تنشيط البورصة وجذب الاستثمارات الخارجية

وقالت السعيد إنّه في إطار برنامج الدولة للطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة وجذب الاستثمارات الخارجية؛ كان لبنك الاستثمار القومي مساهمة فعّالة في هذا البرنامج، حيث جرى طرح جزء من مساهماته في العديد من الشركات الناجحة، منها شركة إي فاينانس وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح حِصّص أخرى في بعض الشركات التي يُساهم فيها البنك.

واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالإشارة إلى الرؤية المستقبلية لبنك الاستثمار القومي، مؤكدة استمرار البنك في إتاحة التمويل نيابة عن الخزانة العامة ومتابعة التنفيذ مكتبيًا وميدانيًا، وتنفيذ الخدمات المصرفية لمصادر التمويل المختلفة من التمويل الذاتي والمِنَح والقروض والمصادر الأخرى المُدرجة بخطة الدولة توحيدًا لجهة الصرف لمصادر تمويل الخطة، إضافة إلى دوره المحوري كمؤسسة تمويلية تنموية تغطي كل احتياجات المشروعات القومية والاستراتيجية، فضلًا عن العمل على رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالبنك والتي تشمل تخصصات مختلفة اقتصادية وهندسية وتكنولوجية وقانونية.

من جانبه، أشار أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى أنّه بناء على رؤية البنك سيتم التركيز خلال الفترات المقبلة، على إحراز وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال الاستثمار المستدام للمقومات المتاحة، وفي إطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، مضيفًا أنّه سيتم التركيز على الاستثمارات التنموية بما يخدم الاقتصاد القومي من جهة؛ ومن جهة أخرى تساهم منتجات الاستثمارات في تغطية احتياجات السوق المحلي كبديل للمنتجات الأجنبية، ما يخفف الضغط والاحتياج للنقد الأجنبي.

وأكد نجم أنّ بنك الاستثمار القومي لديه خطة طموحة يعتمد في تنفيذها على ما لديه من مقومات وإمكانيات، وومن المستهدف خلال الفترة المقبلة استكمال استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها إحراز بنك الاستثمار القومي لمكانة متميزة بين المؤسسات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وتعزيز دوره المؤثر في عملية تمويل ومتابعة مشرعات خطة التنمية الاقتصادية للدولة، إضافة إلى سعي البنك لتعظيم العوائد على استثماراته واصوله، وتطوير البنك لأنشطته ومساهماته لتحقيق رؤية طموحه في اطار المعايير والاهداف المستدامة، وتعزيز الحوكمة والجودة والتحول الرقمي في الممارسات والنظم والعمليات الرئيسية للبنك، فضلا عن بناء وتطوير القدرات البشرية بالبنك لدعم الحوكمة والتحول الرقمي، وتبني البنك لممارسات وتطبيقات ابتكارية لتفعيل مسؤوليته المجتمعية.