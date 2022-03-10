أهم المعلومات عن ملاجئ يوم القيامة بعد ارتفاع سعرها بسبب حرب أوكرانيا

تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت فجر الخميس قبل الماضي، ويبدو أن تداعياتها تصل إلى نطاقات لم تكن في الحسبان، بينها ملاجئ يوم القيامة الشهيرة في أمريكا والتي يقال إنها تقي من الأسلحة النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوح في بداية الحرب الروسية الأوكرانية أنه ربما تكون حربا نووية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار ملاجئ يوم القيامة، خصوصا مع زيادة الإقبال على شرائها داخل الولايات المتحدة وخارجها، بحسب تقرير اليوم لقناة سكاي نيوز.

أبرز المعلومات عن «ملاجئ يوم القيامة» الأمريكية

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن «ملاجئ يوم القيامة» الأمريكية

1- «ملاجئ يوم القيامة»، ملاجئ أمريكية خاصة شيدتها شركة «رايزنغ إس»، في ولاية تكساس والتي تقوم ببناء الملاجئ منذ أكثر من 20 عامًا.

2- تساهم «ملاجئ يوم القيامة» في حماية الأشخاص من القنابل النووية، وصممت من الحديد الصُلب، وتدفن تحت الأرض على عمق يصل إلى 3 أمتار، بحسب شبكة «سكاي نيوز» عربية.

3- ازداد الطلب على شراء «ملاجئ يوم القيامة» في أمريكا خلال أقل من 14 يوما بنحو 10 أضعاف، خاصة بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

4- المترددون على شراء «ملاجئ يوم القيامة»، حاصلين على جنسيات مختلفة بأمريكا وخارجها، فكان البعض من بريطانيا وإيطاليا، والبعض الأخر من الدنمارك وكندا.

5- طلب المواطنون من شركة «رايزنغ إس» معلومات أكثر دقة فيما يخص أسعارها و كيفية بنائها، بحسب تصريحات مدير الشركة.

مواصفات وسعر قيمة «ملاجئ يوم القيامة»

6- تباع «ملاجئ يوم القيامة» بأسعار تتراوح بين 40 ألف دولار وأكثر من 8 ملايين دولار.

7- وقالت الشركة المسئولة عن بناء تلك الملاجئ إن الملاجئ بعضها يحتوي على غرف نوم ومصاعد، والبعض الآخر يحتوى على غرف ترفيهية تضم حمامات سباحة وغرف ساونا ومسارح وسينمات وميادين رماية وصالات بولينج.

8- طاقة استيعاب «ملاجئ يوم القيامة» تصل إلى 44 شخصا.

9- تضم قائمة الزبائن المترددين على شراء «ملاجئ يوم القيامة»، القيادات السياسية الكبيرة ومشاهير الفن والرياضة وشركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى الجيش الأوكراني.