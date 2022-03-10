حريق في مصنع كبريت بالشرقية.. والدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

شب حريق في مصنع كبريت، منذ قليل، في المنطقة الصناعية بأنشاص الرمل في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع كبريت ببلبيس

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بنشوب حريق في مصنع كبريت بمنطقة إنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس.

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور تم الدفع بقوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية في الشرقية، و10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.