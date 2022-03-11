حظك اليوم برج السرطان الجمعة 11-3-2022 مهنيا واجتماعيا

يتسم مولود برج السرطان بأنه رومانسي وعاطفي، يرفض العلاقات المتعددة، يرتبط بشريك واحد، يسعى لتحقيق الاستقرار معه، كما أنه هادئ الطباع، يستطيع السيطرة على غضبه.

ومن عيوب مولود برج مولود برج السرطان، أنه لا يثق في الآخرين بسهولة، شديد الحذر في تعاملاته مع المحيطين به، عنيد في آرائه وقراراته، يتحمل المسؤولية، يناقش الآخرين، ولكنه صاحب القرار الوحيد، مخطط بارع وناجح، يسعى لتولي منصب قيادي سريعا.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

تؤكد لك اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر في برجك اليوم مولود برج السرطان، وهذا ما سوف يمدك بالجاذبية واللباقة والرقة التي تجذب إليك الجنس الآخر، وبالشكل الذي يسعدك ويرضيك، لهذا يجب أن تستغل الفرصة اليوم لتحسين هذا الجانب من حياتك العاطفية، وأن تحاول أن تظهر شخصيك الحقيقية أمام شريكك الآخر، لان هذا ما سوف يسعده ويسعدك بشدة.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن اليوم سيكون مناسبا تماما، لاتخاذ عدة قرارات كانت متأخرة جدا على الصعيد العملي، ولهذا سارع باتخاذ القرار الصائب، ولكن بعد أن تقوم بدراسة كل الخيارات المتاحة أمامك، خاصة أن حماسك في العمل سيساعدك كثير على أن تجمع كل من حولك على هدف واحد، وهو الموافقة على قراراتك التي ستحقق لك المزيد من النجاح على الصعيد العملي، وفق حظك اليوم.