حظك اليوم برج السرطان الخميس 10-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان من الشخصيات القيادية، مرهفة الحس والمشاعر، فهو يستطيع أن يكتسب صداقة من حوله بسهولة وسرعة، لكن البعض يتخوف من التعامل معه، أنه يتأثر بالمشاعر بشكل مبالغ فيه، فيمكنه الدخول في حالة اكتئاب شديد تجعل من الصعب التعامل معه.

عيوب برج السرطان

يسبب مولود برج السرطان مشاكل مع شريك حياته بسبب غيرته الزائدة عن اللزوم، فهو لا يستطيع أن يثق في الآخرين بسهولة، كما أنه يصعب عليه التحدث عن مشاعره وآرائه بشكل تلقائي، فهو يفضل الاحتفاظ بأفكاره لنفسه طوال الوقت.

ولمواليد برج السرطان، نستعرض حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبير الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج السرطان مهنيًا اليوم يطالبك الفلك بالتأني في ردود أفعالك وحركتك.. ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وابتعد عن التفاخر.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي، فتقول فؤاد إن القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مواليد هذا البرج، سعد باشا زغلول، السير ستيورات بطل سلسلة أفلام إكس مِن، والمغنية لينا شماميان، والفنانة الهندية كاترينا كيف، والكاتب المصري محمود عباس العقاد، والفنان جوني ديب، ومحمد العريفي.