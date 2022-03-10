 بدء التدريب على مهنة كهرباء التركيبات بالوحدات المتنقلة في الفيوم

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء التدريب على مهنة كهرباء التركيبات لمدة 15 يوما في إطار المبادرة الرئاسية، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة في قرية الشواشنة مركز يوسف الصديق التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم.

تدريبات على المهن المطلوبة في سوق العمل

وأجرى الوزير متابعة لعملية التدريب، التي تأتي فى إطار متابعته الدورية للدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة بمحافظات الجمهورية المقدمة مجاناً من الوزارة للشباب من الجنسين لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه سيجرى نقل الوحدة كل 3 أشهر من القرية لقرية أخرى، وذلك ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، التي أطلقتها وزارة القوى العاملة، بهدف الوصول لكل الشباب بالمحافظة بمحل إقامتهم، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

تدريب مجاني للتأهيل إلى سوق العمل

في السياق نفسه، قالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية إن الوحدة بدأت التدريب مجانًا على مهنة كهرباء التركيبات بالوحدة المتنقلة، لتأهيل المتدربين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة لخفض معدلات البطالة.

وأضافت أن الوحدة تشهد نجاحاً مستمراً فى كل قرية من القرى التي تنتقل إليها، مشيرة إلى أن هناك إقبالًا شديدًا من الشباب على التدريب فى المهن المتوفرة، خاصة بين الفتيات من القرى والنجوع.