«هيونداي أيونك 5» تحصد لقب سيارة العام 2022 في المملكة المتحدة

حصدت «هيونداي أيونك 5»، الجديدة لقب أفضل سيارة في المملكة المتحدة لعام 2022، بعد الاعتراف بها بالفعل كأفضل سيارة عائلية في القائمة المختصرة لجوائز السيارات لهذا العام في المملكة المتحدة.

وتم تتويج «هيونداي أيونك 5»، كأفضل سيارة بشكل عام من قبل لجنة مؤلفة من 29 حكمًا خبيرًا من مجموعة متنوعة من الألقاب التي تغطي صناعة السيارات البريطانية في مجلات «توب جير، أوتو إكسبرس، كار، إيفو، بيزنس كار».

وقال «جون تشال»، المحرر والعضو المنتدب لجوائز أفضل سيارة في المملكة المتحدة في المملكة المتحدة، إنّ هيونداي أيونك 5 كانت خيارًا شائعًا باعتبارها السيارة الأولى لعام 2022.

وأضاف: «هيونداي أيونك 5 تبدو وكأنها مستقبل السيارات، فالتصميم والأداء والتطبيق العملي يجعلها اقتراحًا رائعًا لأولئك الذين يبحثون عن EV، وأيضًا فائزا جدير جدًا بلقب سيارة المملكة المتحدة لعام 2022».

وأضاف «أشلي أندرو»، المدير العام لشركة هيونداي موتور: «استحوذت IONIQ 5 على انتباه المستهلكين في المملكة المتحدة، حيث تقدم تجربة EV أنيقة وممتازة بالكامل تجذب كل مشتري السيارات الجديدة تقريبًا بفضل تصميمها المبتكر بما يكفي للعائلات الكبيرة ، ومجموعة نقل الحركة الفعالة الخالية من الانبعاثات التي تعد مثالية لمشتري سيارات الشركة، كما أن تصميمها الداخلي الفاخر الصديق للبيئة يرتقي بهيونداي إلى منتج أصلي ممتاز، وبالتالي كان لابد أن تحصل على لقب سيارة العام في المملكة المتحدة».

جاء حصول السيارة على أعلى وسام بحصدها لقب سيارة العام في المملكة المتحدة بعد أن تم منح سيارة IONIQ 5 أيضًا فئة أفضل سيارة عائلية حيث تم الإشادة بها لأنها سهلة الانطلاق بالكهرباء ومبتكرة ومرغوبة وعملية ومصممة ببراعة للاستفادة الكاملة من منصتها التي تعمل بالكهرباء فقط .