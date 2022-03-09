سيارات متنقلة لخدمة المواطنين بشركات المياه.. نوع الخدمات والمناطق

كشفت شركتا مياه الشرب بالاسكندرية والشرقية عن مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المجهزة بأحدث التكنولوجيا للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة بالمناطق للتيسيرعلى المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز الخدمة بفروع وإدارات الشركتين لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة من اليوم الموافق 9 من شهر مارس 2022 1/3/2022 حتى يوم الخميس المقبل الموافق 10 من شهر مارس الجاري في الأماكن الآتية

- سيارة شرق:

- تقاطع شارع 30 مع شارع 24 أرض الفضالي بجوار مدرسة محمد رجب وشركة الكهرباء

للتواصل 01275918005

- سيارة وسط : -أمام فندق آمون المنشية

للتواصل 01275918001

- سيارة غرب:- مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان الهانوفيل

للتواصل 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المناطق المذكورة بدءا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا لافتا إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقله تقدم جميع خدمات الشركة من «تعاقد على عدادات - استقبال شكاوى - دفع فواتير - شحن كروت العدادات مسبقه الدفع».

فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه إضافة إلى فريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركه ولمزيد من المعلومات من خلال البوابة الإلكترونية للشركة https://alexwater.com.eg/

أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة بمراكز محافظة الشرقية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر الموقع الرسمي علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة من اليوم الاربعاء حتي بعد غدا الخميس الموافق 10مارس بالأماكن التالية:

- ️قطاع المركز بكفر يوسف سلامة من اليوم "الاربعاء " وغدا "الخميس"

- قريه الديسه بقطاع ديرب نجم من اليوم "الاربعاء " وغدا "الخميس"

- قطاع ابو كبير بقرية الدهتمون من اليوم "الاربعاء " وغدا "الخميس"

تجهيز سيارات خدمة العملاء المتنقلة لتغطية جميع أنحاء المحافظة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر الموقع الرسمي علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على حرصها على تغطية جميع أنحاء المحافظة للوصول للمناطق التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها.