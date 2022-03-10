«نيسان موتور إيجيبت» تطلق «جوك كيرو» خلال عرض خاص لفيلم «باتمان»

كشفت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، الشركة الرائدة في مجال صناعة السيارات والتي تمتلك مصنعها بنسبة 100% في السوق المصرية، عن السيارة الفريدة من نوعها «نيسان جوك كيرو»، المستوحاة من آخر نسخة من فيلم «باتمان»، بالتعاون مع الشركة المنتجة للفيلم من خلال فيلم تسجيلي دشنته الشركة مؤخرا.

حضر العرض الخاص للفيلم الذي قامت بتنظيمه نيسان مصر العديد من وسائل الإعلام والصحفيين والشخصيات المؤثرة وذلك بمجمع سينمات سيتي سنتر ألماظة.

وتمتلك السيارة «نيسان جوك»، سجلاً حافلاً من التصميمات الجريئة والجديدة، حيث صممت نيسان نسخة مخصصة من السيارة الأيقونية «الكروس أوفر، نيسان جوك كيرو»، وقررت إطلاق مجموعة محدودة من السيارات نيسان جوك كيرو من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة وارنر براذرز.

وترى نيسان أن طراز جوك يجسد روح المغامرة والاستكشاف الموجودة في أحدث أجزاء سلسة فيلم باتمان حيث تم اقتباس كلمة كيرو من اللغة اليابانية، وهي تعني اللون الأصفر، وتتميز نيسان «جوك كيرو»، بتصميم عصري مميز بدرجة جديدة من اللون الرمادي الرائع ولون أصفر جذاب لبعض الأجزاء من التصميمات.

ويكتمل التصميم الخارجي بمجموعة من العجلات السوداء اللامعة مقاس 19 بوصة من تصميم نيسان جوك لتعطى بريقًا ولمعانًا وإضافة جيدة تزيد من جمال السيارة، مع اللون الأسود شديد الأناقة، ويستمر هذا الأسلوب المميز في التصاميم والخطوط في المرايات وجميع ما يتعلق بتفاصيل السيارة نيسان جوك كيرو.

وتمتاز السيارة نيسان جوك كيرو بلمسات صفراء على المصدات والعتبات الجانبية، مع لون الهيكل الرمادي والسقف المطلي باللون الأسود والمرايا التي تتميز بخطوط بيضاء، بينما يأتي تصميم المقاعد الداخلية من القماش الأسود والُمطعم بالجلد الصناعي باللون الأسود والرمادي المعدني وخياطة صفراء في جميع أنحاء المقصورة، ويتضمن الإصدار شاشة مقاس 8 بوصات تعمل باللمس.