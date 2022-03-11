حظك اليوم برج الميزان الجمعة 11-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يترك رجل برج الميزان أثرا طيبا له أينما يذهب، إذ أنه لديه شخصية متزنة بشكل كبير، يحاول أن يستخدم الأسلوب الحيادي في جميع أمور حياته، ما يجعل المحيطين به يرغبون في التقرب منه، وبالرغم من ذلك، فهو يواجه مشكلة كبيرة في التخلي عن الآخرين، كما أنه يفضل قضاء وقت كبير خارج منزله، ويظهر في مجالات الإبداعات البصرية، ومن الصعب أن يتم تعكير مزاجه، ويمتلك أسلوب مميز في التعامل مع الآخرين.

وبالنسبة لامرأة برج الميزان فهي تتميز بشخصيتها المثقفة، وعندما تشعر بأنها محبوبة لدى الآخرين تشعر بالمزيد من السعادة، كما أنها لديها القدرة على إحداث التوازن بين جميع أمور حياتها، وتبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر معاكس ومع ذلك المريخ يساعدك أن تصيب أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

برج الميزان والحب

يتميز مولود برج الميزان بأنه يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى يستطيع تخطي أزماته النفسية، كما أنه يحتاج للتشجيع والدعم من الطرف الآخر وشريك حياته، حتى يستطيع تخطي الأزمات التي يمر بها.