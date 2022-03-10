بعد حذف الأجزاء الصعبة.. اعرف مقرر منهج الإنجليزي لطلاب الدمج بالثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات المحذوفة لمنهج اللغة الإنجليزية الجديد، للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، بالمدارس التي تضم «طلاب دمج»، بهدف التخفيف على الطلاب من ذوي الإعاقة المدمجين، في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب، وأسوة بالأعوام السابقة.

وقالت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وافق على حذف بعض الأجزاء الصعبة من منهج الثانوية العامة، للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

الوحدات المقررة بمنهج اللغة الإنجليزية لطلاب الدمج

أشارت التعليم، خلال خطابها لمديري عموم تنمية مادة اللغة الإنجليزية بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، إلى أن الوحدات المقررة على طلاب الدمج بالثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، بعد حذف الأجزاء الصعبة، هي: (1-2-5-6-7-8-11).

الأجزاء المحذوفة بجميع مواد الدمج بالثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم، المحذوفات الخاصة بمنهج التاريخ والجغرافيا والأحياء والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا، لطلاب الدمج بالثانوية العامة، وترصدها «الوطن» خلال السطور التالية:

- المحذوفات الخاصة بمادة التاريخ: الفصل الخامس «التوسع الاستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولي وحتي الاستقلال».

- المحذوفات الخاصة بمادة الجغرافيا: الوحدة الرابعة «العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد».

- المحذوفات الخاصة بمادة الأحياء: الباب الثاني «الفصل الثاني الأحماض النووية وتخليق البروتين».

- المحذوفات الخاصة بمادة الفيزياء: «قانونا كيرشوف - الباب الأول: نهاية الفصل الدراسي الأول - دوائر التيار التردد كاملا، الباب الأول من الفصل الرابع».

- المحذوفات الخاصة بمادة الكيمياء: المشتقات الهيدروكربونية في الكيمياء العضوية «من الكحولات حتى الاسترات».

- المحذوفات الخاصة بمادة الجيولوجيا والعلوم البيئة: الباب الرابع «الحركات الأرضية والانجراف القاري».