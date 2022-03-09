التضامن والتعليم تشاركان في ورشة مسودة منهج دور الحضانة «0 - 4» مع «يونيسف»

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات ورشة عمل لعرض مسودة منهج دور الحضانة للفئة العمرية من 0 لـ4 سنوات، والذي تم إعداده بالتعاون مع يونيسف وشركة ديسكفري إيجيبت.

حياة كريمة

وأثنت القباج على تماشي مجهودات تنمية الطفولة المبكرة، مع رؤية الدولة المصرية للاستثمار في البشر، خاصة في ظل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتحقيقا لـ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنّ التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ومحور أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما هو منصوص بالتشريعات المحلية والدولية، وما تضمنه الدستور المصري لعام 2014 وقانون الطفل المصري رقم 126 لعام 2008 واتفاقية حقوق الطفل CRC.

التوسع في أعداد الحضانات

وأفادت وزيرة التضامن، بأنّه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في عدد الحضانات وعددها 26,000 حضانة على مستوى الجمهورية، متضمنة حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، طوّرت وزارة التضامن الاجتماعي خلال العام السابق، ما يزيد على 1,000 حضانة في قرى حياة كريمة، ومن المستهدف تطوير 3,200 حضانة إضافية، كما تعمل الوزارة على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناءً على المعايير الوطنية لضمان جودة دور الحضانة، وتتيح من خلال بنك ناصر الاجتماعي قروضا ميسرة لتشجيع إنشاء وتطوير الحضانات.

وأوضحت القباج، أنّ الوزراة تعمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية التحاق الأطفال بالحضانات، لسد فجوة الالتحاق، حيث يبلغ عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانة مليون طفل من إجمالي 10.4 مليون طفل في الفئة العمرية من 0 لـ4 سنوات، وذلك من خلال برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل، الذي يستهدف أسر الأطفال تحت سن العامين، لضمان التغذية السليمة للأم والطفل، ورفع الوعي عن التربية الأسرية الايجابية، والأمومة الآمنة والاكتشاف المبكر للإعاقة.

تنمية الأسرة المصرية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ وزارة التضامن تنتهج نموذجًا مرتكزًا على الطفل والأسرة لتنمية الطفولة المبكرة، بحيث لا يقتصر دور الحضانة على تنمية المهارات الحسية والإدراكية والحركية للأطفال، لكنها تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والقروض الميسرة ومحو الأمية لأمهات الأطفال، بهدف ضمان تنمية الأسرة المصرية بشكل متكامل.