عاجل.. الحكومة تعلن زيادة المعاشات: تعرف على التفاصيل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنه سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1400جنيه بدلا من 1200 جنيه، اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تراجع بيانات مليون و300 ألف أسرة من المستفيدين من «تكافل وكرامة» هذا العام.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لها على هامش فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر .