بالأرقام.. أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين حتى بداية مارس 2022

يواصل أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، صرف معاشات شهر مارس 2022، لليوم العاشر على التوالى، من البنوك والبريد والمحافظ الإلكترونية ومنافذ شركة فوري.

عدد أصحاب المعاشات والمستحقين فى أول مارس

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير لها، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين في أول مارس 2022 وصل إلى 10 ملايين و748 ألفا و636 مواطنا، فيما وصل عدد الأشخاص المؤمن عليهم 14 مليونا و57 ألفا و856.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد منافذ صرف المعاشات حتى بداية مارس، 19 ألفا و27 منفذا.

انتهاء المرحلة الأولى لتحويل البطاقات الزرقاء فى 10 محافظات

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أن صلاحية بطاقة صرف المعاشات الزرقاء القديمة، ستنتهى خلال شهر مارس الجاري، مشيرا إلى أنه جرى فتح باب تحويل البطاقات الزرقاء القديمة إلى بطاقات ميزة، بدءا من يناير الماضي، وستنتهي الشهر الجاري في المحافظات التالية: «أسوان - السويس - الإسماعلية – الأقصر - بورسعيد – مرسي مطروح - شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – الوادي الجديد».

ونوهت الهيئة، إلى أن بطاقات صرف المعاشات الزرقاء القديمة ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها، خلال الفترات المحددة بكل مرحلة، ولن تسلم لمكاتب التأمينات.

انتهاء المرحلة الثانية لتغيير البطاقات الزرقاء القديمة في أبريل

وأشارت التأمينات الاجتماعية ، إلى أن المرحلة الثانية لتغيير البطاقات الزرقاء القديمة، إلى بطاقات ميزة ستنتهي في أبريل المقبل، بالمحافظات التالية: «الفيوم - كفر الشيخ – المنوفية – قنا - دمياط - القليوبية – بني سويف – المنيا»، أما باقى المحافظات على مستوى الجمهورية فلديها فرصة حتى نهاية شهر مايو لاستلام بطاقة «ميزة» مجانا من أقرب مكتب تأمينات.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أن بطاقة ميزة لصرف المعاشات تمكن حاملها من سداد المدفوعات الحكومية المختلفة الشراء من التجار، وإتاحة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.