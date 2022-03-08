الأرصاد الجوية تكشف موعد بداية فصل الربيع : مزيد من التقلبات الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم بالمكتب الأعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، وذلك بعد العديد من التقلبات والظواهر الجوية التى تاثرت بها مصر خلال الأيام الأخيرة.

بداية فصل الربيع

حيث أكدت غانم، ان نهاية فصل الشتاء رسميا ستكون 20 مارس الجاري، اى بعد نحو 12 يوم، فى حين ان بداية فصل الربيع ستكون 21 مارس، وهو يحمل المزيد من التقلبات الجوية، نظرا لانه معروف بفصل المنخفضات الخماسينية او ما نطلق عليه رياح الخماسين، والتى تاتي بشكل موسمي من الصحراء الكبري، وصولا الى صحراء ليبيا، حتى الصحراء الغربية ، وهى رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والاتربة، ويصحابها منخفضات حرارية، تسبب ارتفاعات فى درجات الحرارة بشكل مختلف ومتغير.

تقلبات جوية مستمرة فى الربيع

واضافت غانم، فى تصريح خاص "للوطن"، انه على الرغم من وجود اقل من اسبوعين على بداية فصل الربيع، ألآ اننا سنظل نعاني من التقلبات والتغيرات المختلفة فى درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض ختى بداية فصل الصيف، وفى تلك الفترة سوف نشهد استقرار فى معدلات الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع طفيف، وكل ذلك كما ما سوف تكشف الخرائط الضغطية التى تتغير بشكل مستمر.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 23 10

الإسكندرية 19 11

طنطا 22 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 19 12

السلوم 18 12

سيوة 20 12

بورسعيد 20 11

دمياط 19 12

الزقازيق 23-10

المنصورة 2313

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 24 09

نويبع 26 19

طابا 24 16

كاترين 21 07

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 27-17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 26 15

سوهاج 28 14

قنا 30 15

الأقصر 34 16

أسوان 37 16

إدفو 36 18

أبو سمبل 35 17