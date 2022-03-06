الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الخروج في هذه المواعيد.. تنعدم الرؤية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم في بيان لها، المواطنين من الخروج من منازلهم غدًا الاثنين خلال فترة الصباح الباكر، بسبب تكون الشبورة المائية بشكل كثيف على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، ما يعوق الرؤية، فضلا عن وجود أتربة عالقة في الجو على معظم الأنحاء.

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة

ووفق خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فإنه بداية من الساعة الرابعة صباحًا، وحتى الساعة 9 صباحًا، تتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا

ويعتقد خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستنخفض غدًا الاثنين على معظم الأنحاء بشكل طفيف، فيكون الطقس دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال الصعيد، بينما يصبح الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما على جنوب الصعيد مائل للحرارة.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس شديد البرودة على كل الأنحاء

حالة الطقس خلال الساعات الأخيرة

وبحسب الصفحة الرسمية لموقع هيئة الأرصاد الجوية على «فيس بوك» فإن مناطق من القاهرة الكبرى، ومناطق من الوجه البحري، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء، لا تزال تحت تأثير نشاط الرياح المثيرة للأتربة، التي أدت إلى تدهور الرؤية الأفقية على معظم الطرق السريعة، بداية من صباح اليوم الأحد الموافق 6 مارس الجاري.

وأضافت الأرصاد، أن مستوى الرؤية الآن في القاهرة الكبرى يصل لـ 1500 متر، وبسبب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، حيث تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني تنشط معه الرياح على كل الأنحاء، وخاصة الطرق الصحراوية يتقدم شرقًا، موضحة أنه يتوقع تحسن الأجواء ومستوى الرؤية الأفقية، مع نهاية اليوم، وتحديدًا مع بدء انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.