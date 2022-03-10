إصابة 4 أشخاص في انقلاب «تروسيكل» على طريق ببا

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وجروح وسحجات واشتباه كسور، في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، على طريق ببا، جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

بلاغ بإصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب تروسيكل في ببا

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل»، على طريق ببا، جنوب المحافظة، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور، وجه مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ودفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل مصابي الحادث

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن حالة جميع المصابين مستقرة.

أسماء المصابين في انقلاب تروسيكل ببني سويف

وتبين أن المصابين هم «صابرين يونس يحيى»، 38 سنة، مصابة بجروح وكدمات، و«هاجر ناصر سعد»، 15 سنة، مصابة بجروح وكدمات، و«عبد الله محمد حسن»، 14 سنة، مصاباً بجروح وكدمات، و«حسن أحمد مصطفى»، 40 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وجميعهم يقيمون بقرية «طحا البيشة»، التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث للعرض على السلطات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، كما يجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بمستشفى بني سويف الجامعي.