بريطانيا تحذر من استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن بلادها قلقة للغاية بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا، ونقلت شبكة «سي إن إن» عن «تروس» قولها، إن ذلك استخدام تلك الأسلحة من جانب القوات الروسية سيكون خطأ فادحا من جانب روسيا، إضافة إلى الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الرئيس الروسي بالفعل.

تحذيرات من البيت الأبيض بشأن الأسلحة الكيماوية

وتأتي تعليقات تروس بعد أن حذر البيت الأبيض من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا أو تصنع هجوم خادع تتهم فيه الطرف الآخر تستخدمها. وقالت جين ساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "لقد رأينا روسيا تستخدم هذه الأسلحة من قبل في مجالات الصراع"، كما انتقدت ساكي ما وصفته بالمزاعم الكاذبة من جانب روسيا بأن الولايات المتحدة تطور أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

كمالا هاريس تزور اللاجئين في بولندا

من جهة اخرى، زارت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مجموعة من اللاجئين الأوكرانيين خلال رحلتها إلى وارسو ، بولندا ، لإجراء مناقشة حول تجاربهم ، قائلة إن محادثتهم ستساعد في معرفة أفضل السبل التي يمكن أن تدعم بها الولايات المتحدة أولئك الذين يغادرون أوكرانيا. وقالت هاريس: "المحادثة تساعدني ، أنا رئيس الولايات المتحدة والشعب الأمريكي ، على إخباري بما مررت به حتى نتمكن من دعمك أنت وعائلتك على أفضل وجه".

وأضافت: "لقد مررت بالكثير. ويمثل الأشخاص الموجودون على هذه الطاولة أكثر من مليون شخص يجب رؤيتهم ، ويجب أن تكون قصتهم معروفة ، حتى نتمكن كمجتمع من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من دعمهم"

وتقدر الأمم المتحدة أن مليوني شخص على الأقل فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، ويطلق البيت الأبيض على المجموعات الفارة اسم "المشردين" بدلاً من "اللاجئين" لأن البعض قد لا يزال يرغب في العودة إلى أوكرانيا.