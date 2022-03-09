التنمية المحلية تتلقى تقريرا عن «الحد من زيادة السكان».. حياة أفضل وفقر أقل

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدور المحوري للوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والحد من الزيادة السكانية، على المستويين المركزي والمحلي، وفقا للقرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1999 والخاص بإنشاء الوزارة، والذي حدد أهدافها واختصاصاتها، وبينها الاشتراك مع المحافظات لتحديد الهدف المطلوب تحقيقه، لخفض النمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف.

القضية السكانية

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة شاركت في إعداد الاستراتيجية القومية عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وباقي الوزارات الشريكة، من خلال مراعاة أبعاد القضية السكانية، الممثلة في «انخفاض مستوى خصائص السكان، سوء توزيع وكثافة السكان، وارتفاع معدل نمو السكان، والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الاستراتيجية».

البرنامج السكاني وتخفيف حدّة الفقر

كما تابع اللواء محمود شعراوي، مع قيادات الوزارة، الجهود المبذولة لإدماج المكون السكاني في خطط التنمية المستدامة للمحافظات والمراكز، ما يزيد فاعلية وكفاءة المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي، وموقف تنفيذ التوجهات المتعلقة بتطبيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، من خلال تطبيق الحوافز الإيجابية التي تهدف إلى تمكين المواطنين الأكثر احتياجا والتخفيف من حدة الفقر، كما اطلع وزير التنمية المحلية على الجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة لضمان الاتساق بين التدخلات على المستويين المركزي والمحلي.

حياة كريمة

واستعرض شعراوي، تقريرا من قطاعات الوزارة في هذا الصدد، حيث كشف التقرير عن أنّ برامج الوزارة لعبت دورا ملموسا في محور تحسين الخصائص السكانية، وتمكين المواطنين من الوصول لخدمات البنية الأساسية، خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية، الذي استهدف تطوير 208 قرى في 26 محافظة، إضافة إلي برنامج حياة كريمة في مرحلته التمهيدية 2019/2020، واستهدف 143 تجمعا ريفيا، فضلا عن دور الوزارة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي شملت المرحلة الأولى منه 52 مركزا تضم أكثر من 1400 قرية و 10 آلاف عزبة ونجع وكفر، بخلاف برامج التنمية المحلية بالمحافظات.

تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

وفيما يتعلق بمحور ضبط النمو السكاني، تنفذ الوزارة مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، حيث جرى إنشاء وتأسيس وحدات للسكان في 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين أو نوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والخدمات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيق خفض معدلات النمو السكاني في المراكز والقرى والنجوع والكفور، وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذين والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة لتلبية الحاجات غير الملباه للمجتمع.

وأشار التقرير إلى أنّ المشروع يهدف إلى حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج للملف السكاني، ودعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسؤولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن كثرة الإنجاب

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ الوزارة تدعم جهود المحافظات في تمكين الفتيات والمرأة اقتصاديا، ومواجهة التسرب من التعليم والتنمية ومواجهة عمالة الأطفال وزواج القاصرات ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات لتصبح قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي، بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والوزارات الأخرى، وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب.

وقال شعراوي، إنّ الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عقد اجتماعات تنسيقية مع المحافظين، لمتابعة أداء المحافظات وتبادل الخبرات فيما يخص ملف الزيادة السكانية، واستكمال تشكيل وحدات السكان ومنسقيها في المحافظات المتبقية واستمرار تفعيل آليات التنسيق مع المجلس القومي للسكان والوزارات والمبادرات المحلية والمجتمع المدني، وبناء القدرات من خلال التدريب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو أونلاين أو ميداني بمراكز تدريب المحافظات، وبناء قدرات مسؤولي الإحصاء بالوحدات السكانية لتحديث تقارير أوضاع السكان لـ27 محافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّه منذ بدء المشروع بالمحافظات تم إعداد إطار مؤسسي للتكامل مع المجلس القومي للسكان، وإعداد دليل للمهام والإجراءات التنفيذية لتفعيل الإطار المؤسسي، وإجراء زيارات ميدانية لمحافظات المشروع، بهدف دعم الوحدات وبناء القدرات ومتابعة التطبيق لآليات العمل، وكسب تأييد قيادات المحافظة، وحضر اللقاءات 720 منسق سكان خلال عام 2021 فقط، كما خصصت كل محافظة منسقا للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية، ليصل إجمالي عدد منسقي السكان في 20 محافظة لنحو 4158 منسق سكان، وشكلت محافظات المشروع لجانا سكانية تنسيقية بالمراكز والقرى لمناقشة المشكلات السكانية وتحليل الأسباب لوضع الحلول.

تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية

كما تطرق اللقاء، إلى تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، وأنشأت الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وجار حاليا تقييم النظام من خلال فريق من الوزارة والعمل على بناء قدرات المحافظات في استخدام النظام، حيث جرى تدريب مراكز معلومات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية، ومن المخطط استكمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التدريب بعد تقييم النظام.

وتعاون المشروع مع محور تكنولوجيا المعلومات بالوزارة لعمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة تحتوي على بيانات لأداء البرنامج السكاني، وجارٍ العمل لإدراج النظام المعلومات السكاني داخل نظام معلومات الوزارة، كما دعم المشروع وحدات السكان فنيا لإعداد تقارير تحليلية لوضع السكان بالمحافظة، متضمنا مؤشرات لمتابعة محاور الإستراتيجية القومية للسكان والأبعاد السكانية المختلفة.

وفيما يخص محور بناء المهارات والقدرات البشرية، قدّم المشروع 19 دورة تدريبية استفاد بها 858 من قوة العمل السكانية، و7 برامج تدريبية سكانية بسقارة لضمان استمرارية بناء قدرات وحدات السكان، واستفاد منها 134 من وحدات السكان والمنسقين، وجار استمرار التدريب بدعم فني من المشروع، وتنفيذ تدريبات أون لاين من خلال فريق عمل المشروع استفاد منها 608 منسق سكان، وإجراء 20 زيارة ميدانية لدعم وحدات السكان من خلال عقد لقاءات مع المحافظين وتوضيح مهام فرق العمل بالمحليات وكيفية التكامل مع أفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، كما يتم خلال الزيارات تقديم دورات تدريبية عن آليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة استفاد منها 720 منسق سكان.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير، إلى أنّه فيما يخص محور دعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، بدأت 17 محافظة بنسبة 73% من إجمالي المحافظات، دمج شباب متطوع بالمجلس الإقليمي للسكان بإجمالي 68 شابا وفتاة للمشاركة في اتخاذ القرار كما هو مخطط له بالخطة الاسترايجية القومية للسكان.

أوضح التقرير أنّه فيما يخص دعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية، بدأت وحدات السكان ببعض المحافظات ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «اتنين كفاية» و«هي رائدة بقنا» و«حماتي حياتي بأسوان» و«خليك إيجابي بسوهاج»، وصولا إلى قطاعات أكبر من الجماهير.

ونفذت بعض محافظات المشروع مبادرات محلية مثل «خلفتك مسؤوليتك، احسبها صح بالجيزة بهدف التوعيه بخطورة زواج القاصرات، ختان الإناث، العنف ضد المرأة، الأمية والتسرب من التعليم»، واستفاد منها 4450 فردا، و«الخلفة مسؤولية».

وشارك البرنامج في التنمية بالبحيرة بهدف تثقيف الشباب للتعرف على فرص التمويل والتدريب، وتقديم ندوات توعوية بالقضايا السكانية، قوافل سكانية، استكتاب محو أمية، واستفاد منها 432200 فرد، وفي الأقصر ب 8 مبادرات مختلفة فى مجال التشغيل وتقديم فرص عمل إستفاد منها 5070 سيدة وشاب وفتاه ومن المخطط مبادرة فى القليوبية لمحو الأميه بالمحافظة لهذا العام.

كما جرى التنسيق مع إدارة المعارض بمحافظة أسوان لإنشاء قاعدة بيانات للسيدات ممن يقُمْن بالحرف اليدوية 49 سيدة، وكذلك أنواع المنتجات وعمل كود لكل منتج وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه تلك الحرف.

معرض شغل إيدينا

ونسقت وحدة السكان بقنا مع مديرية التضمان الاجتماعي وبمشاركة 18 جمعية أهلية، لتنظيم معرض «شغل أيدينا» لتسويق منتجات الفتيات والشباب والتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة وصندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لتوفير قروض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال جولات بالمراكز والقري لعمل حوار مجتمعي لرفع الوعي لدى المواطنين، واستفاد منها 8890 مواطنا، وجرى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تدريب 950 من الشباب والفتيات على الحرف المختلفة بهدف الحد من البطالة وتمكين المرأة في 12 مركزا تدريبا مهنيا، وإيجاد فرص عمل حقيقية وتيسير فرص حصولهم على قروض صغيرة من مصادر مختلفة