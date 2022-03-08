8 وظائف شاغرة مطلوبة للعمل في البنوك.. أعرف الشروط وطريقة التقديم

كشف كل من بنك المشرق وبنك HSBC عبر «لينكد إن»، والبنك التجاري الدولي من خلال مواقعهم الرسمية عبر شبكة الإنترنت عن توافر وظائف شاغرة لديهم للعمل، إذ نوهت عن شروط ومهام يجب على المتقدم أن يكون مُلم بها للحصول على الوظيفة.

ووفقا لما هو معلن بالبنوك السابق ذكرها، جاءت تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

1- وظائف بنك المشرق

نشر بنك المشرق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، عن حاجته لشغل 3 وظائف خالية يمكن التقديم السريع لها من خلال صفحة البنك عبر موقع التوظيف السابق ذكره، وتفاصيلها هي:

وظيفة مدير الامتثال - المجموعة المصرفية الدولية

- خبرة في العمل الجماعي.

- المشاركة في مجموعة متنوعة من المبادرات والحلول المصرفية.

- معرفة أو خبرة محددة وقابلة للتحويل تتعلق بلوائح الامتثال ومكافحة غسل الأموال والبنك المركزي.

- المعرفة السليمة بالقانون والممارسة المصرفية والمنتجات والخدمات.

- مستوى متقدم من مهارات الاتصال للتواصل مع المنظمين وعبر المنظمة.

وظيفة ضابط استرداد

- درجة جامعية.

- مهارات اتصال ممتازة.

- القدرة على تعدد اللغات (الإنجليزية + 1 أخرى).

- خبرة في مجموعات البيع بالتجزئة ذات الصلة في موقع المعدات المملوكة للوحدات أو الإمارات العربية المتحدة.

وظيفة مسؤول التحصيل

- درجة جامعية.

- مهارات اتصال ممتازة.

- القدرة على تعدد اللغات «الإنجليزية + 1 أخرى».

2- وظيفة بنك HSBC

كما نوه بنك HSBC عن حاجته لوظيفة CSE - مركز الاتصال، بالشروط التالية التي إذا توفرت يمكن التقديم السريع للوظيفة من خلال صفحة البنك عبر موقع التوظيف «لينكد إن»، وجاءت الشروط كالتالي:

- خريج جامعي في أي تخصص.

- إتقان اللغات التي تتطلبها العملية.

- الموافقة على جداول العمل المرنة.

- القيام بعمل جيد، ويهتم بجعله مناسبًا للعميل ويتحقق من أن كل شيء في محله.

- القدرة على العمل في بيئة كبيرة الحجم وسريعة الخطى مطلوبة.

- إتقان استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحزم البرامج الأساسية والتطبيقات المتخصصة.

- مهارات اتصال ممتازة ومهذبة وودودة في جميع الأوقات.

3- وظائف البنك التجاري الدولي CIB

وجاءت تفاصيل وظائف التجاري الدولي التي يمكن التقديم لها من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت كالتالي:

وظيفة سكرتير رئيس القسم

- درجة البكالوريوس في الآداب من Alsson أو ما يعادلها.

- خبرة أكثر من 5 سنوات في السكرتارية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات الحاسوب.

وظيفة محقق الائتمان المصرفي للأعمال

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- 3 سنوات من الخبرة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- حسن المظهر وذو مصداقية وموثوق به وعازم.

وظيفة معالج الرواتب

- درجة البكالوريوس في أي تخصص.

- 2 سنوات خبرة ويفضل أن يكون ذلك في مجال الموارد البشرية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- التخطيط الجيد ومهارات التنظيم.

- فهم جيد لتطبيقات «مايكروسوفت أوفيس».

وظيفة مهندس إدارة الوصول إلى الهوية

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- خبرة في إدارة خدمات الاتحاد وتقنيات تسجيل الدخول الأحادي ميزة إضافية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.