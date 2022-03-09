 الداخلية: ضبط 112 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر الرسمي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ضبط 1407 قضايا تموينية متنوعة

وأسفرت الحملات عن ضبط 1407 قضايا تموينية متنوعة؛ من بينها 18 قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 1097.8 طن، و94 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي بمضبوطات بلغت 724.405 طن، و10853 عبوة.

وجاءت القضايا كالتالي:

ضبط 330.16 طن دقيق أبيض مسلي، معبأ دخل شكائر وعبوات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

ضبط أرز ومكرونة مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط 203 أطنان مكرونة معبأة دخل شكائر مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 145 طن أرز أبيض، معبأ داخل شكائر وعبوات دون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الأقصر.

ضبط 79.35 طن دقيق أبيض سميد، معبأ داخل شكائر مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة البحيرة.

ضبط 75.5 أرز أبيض وشعير، معبأ داخل شكائر مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مضرب أرز بمحافظة الدقهلية.

ضبط 634 طن أعلاف حيوانية وذرة مستورد وصويا مجهولة المصدر وغير مثبت سعر البيع عليها بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسئول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

ضبط 49 طن «مسلى - زيت طعام – سكر حر – جبن أبيض – عصائر – حلاوة طحينية» مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة مالك محل لبيع المواد الغذائية بمحافظة الدقهلية.

ضبط 15 طن عسل جلوكوز معبأة داخل براميل مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخي الإنتاج والصلاحية ما يشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط 18 طن دقيق بلدي تم التصرف فيه ببيعه في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مستودع دقيق بلدي مدعم بمحافظة الأقصر.

ضبط 28100 لتر بنزين تم تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة.