«التعليم»: تدريب طلاب أولى ثانوي على التابلت في التيرم الثاني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 مارس، في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب.

التدريب داخل المدرسة

- يعقد التدريب داخل المدرسة طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- وضع الأسئلة فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- يجب توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.