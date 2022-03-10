مهرجان الأقصر يمنح 14 جائزة لدعم صانعات السينما بمشروع «فاكتوري»

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية خلال حفل ختام دورته الـ11، الذي انطلق قبل قليل، والمقام بقصر ثقافة الأقصر عن جوائز مشروع فاكتوري والتي وصلت إلى 14 جائزة ما بين جوائز مادية وورش عمل واستشارات خدمات فنيه من مؤسسات مختلفة.

ونال جائزة فاكتوري الذهبية بقيمة 2000 دولار لدعم إنتاج الفيلم «إيقاعات الحياة» المخرجة صابرين الحسامي من مصر، والجائزة مقدمة من أفلام مصر العالمية - جابي خوري، وسلم الجائزة عمر عبد العزيز - رئيس اتحاد النقابات الفنية، بينما حصد فيلم «البحث عن سبايدر مان» للمخرجة نادية غانم من مصر علي جائزة فاكتوري الفضية بقيمة 1000 دولار لدعم إنتاج الفيلم قدمتها مؤسسة راويات وتو ستوريز للإنتاج قامت بتسليم الجائزة مديراتا المشروع كوثر يونس و سمر الهنداوي.

فيما حصد جائزة فاكتوري البرونزية بقيمة 500 دولار فيلم «في خاطر بوعلام» للمخرجة لاليا سدنون من الجزائر المقدمة من كونسورتيوم الفيلم الإفريقي وسلم الجائزة المخرج مايكل باريش.

وقدمت إيمان بنضاوي جائزة جلسات تدعيم العملية الإبداعية والتقنية الذاتية من خلال تقويم الجسد لكل من فيلم «أنا يهوديون» للمخرجة بيرل مونوند «من جنوب إفريقيا»، و فيلم «27-37» للمخرجة نور حلّوم من سوريا.

فيلم إيقاعات الحياة يفوز بجائزة الدهشورية

كما قدمت مؤسسة الدهشورية للإقامات الفنية برئاسة ماريان خوري جائزة المشاركة في إحدى الورش التابعة لبرامج الدهشورية، سلم الجائزة المخرج نبيل الشاذلي الى فيلم «إيقاعات الحياة» لصابرين الحسامي من مصر.

وقدم مهرجان رباط الدولي للفيلم المؤلف جائزة حضور ملتقى تطوير المشاريع وسلمها عبد الحق منطرش رئيس المهرجان الى فيلم «يد سحرية» لجوديث اودو من نيجيريا وتسلمها عنه فيديليس دوكر مؤسس مهرجان أبوجا للأفلام.

كما قدم مهرجان رباط الدولي للفيلم المؤلف جائزة استشارة لتطوير المشروع سلمها عبد الحق منطرش رئيس المهرجان إلى فيلم «هل انت نفسك؟!» لنيكيسي سروماجا من أوغندا.

وقدم أيضا مهرجان عمان السينمائي الدولي جائزة مقعد في أيام عمان لصناعة الأفلام في مهرجان عمان السينمائي الدولي لأول فيلم تسجيلي تحت التطوير لمخرج عربي وسلمتها المخرجة سمر الهنداوي إلى فيلم «50 متر» ليمنى خطاب من مصر وتسلمتها عنها نادية غانم.

10 ساعات استشارة مع المخرجة جيهان طاهري جائزة من دوكس بوكس

كما قدمت مؤسسة دوكس بوكس من خلال دوكس جاراج جائزة عبارة عن 10 ساعات استشارة مع المخرجة جيهان طاهري رئيسة دوكس بوكس التي سلمت الجائزة مع مي الجمال منسقة دوكس بوكس الى فيلم «البحث عن سبايدر مان» لنادية غانم من مصر كما قدم أيضا دوكس جاراج جائزة ستوديو مونتاج لمدة 6 أسابيع في برلين وعدد ٥ ساعات استشارة مفصلة سلمتها جيهان طاهري ومي الجمال الى فيلم «قمر الحصّادين» لرما اياسرا من الأردن وتسلمتها المخرجة الأردنية دينا ناصر وكذلك قدمت شركة «كلت» لخدمات ما بعد الإنتاج جائزتان خدمات تصحيح الألوان للفيلم وخدمات دعائية والتي سلمتها سمر الهنداوي إلى فيلم 27-37 لنور حلّوم من سوريا.

فيما قدمت «راويات» لدعم المخرجات جلسات إرشادية استشارية سلمتها كل من المخرجات دوروثيه كيللو ودينا ناصر الى فيلم «هش» لـ سالي أبو باشا - من مصر.