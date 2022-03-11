أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-3-2022 في مصر

اللحوم الحمراء ارتفعت بشكل كبير في الأسواق خلال الأيام الماضية مما جعل الدولة تتدخل لطرح كميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، وتوجه تحذيرات لمن يتعمد زيادة الأسعار، وسط تساؤلات الكثيرين، هل ستتأثر الدواجن مثلما حدث للحوم الحمراء.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الماضية، ولكن الوضع مستقر الآن، لافتا إلى أن بعض التجار يرفعون الأسعار مستغلين الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحاجة الناس إلى شراء الدجاج وإدخالها في العديد من الوجبات.

وفي هذا الصدد وفي ظل غلاء أسعار العديد من المنتجات والأغذية، تستعرض لكم بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات التجارية ومشتقاتها، فيما يلي:

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 32 إلى 34 جنيهًا في المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 36 إلى 37 جنيهًا.

وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو 39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وقال عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن سعر كرتونة البيض اليوم سجل اليوم في المزرعة ما بين 50 إلى 52 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيهًا، بينما يصل سعر كرتونة البيض البلدي لنحو 65 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

ووفقال لجولة أجرتها بوابة «الوطن» في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن ومشتقاتها كما يلي:

- وصل سعر دبابيس الرومي لنحو 53 جنيهًا.

- سجل سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها.

- سجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو 105 جنيهات.

- بلغ سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد 45 جنيهًا.

- تراوح سعر طبق الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها.

- سجل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا.

- وصل كيلو جرام من الدبابيس لنحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف نحو 107 جنيهات.

- وصل سعر الكيلو من لحم البط لنحو 55 جنيهًا.

- سجل سعر البانيه نحو 95 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 37 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو لـ42 جنيهًا.

- تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيهًا.