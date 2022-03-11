في الذكرى الثانية لإعلان الجائحة.. الصحة العالمية: كورونا مستمر في التطور

تحل اليوم الجمعة، الذكرى الثانية لإعلان منظمة الصحة العالمية، أن انتشار فيروس كورونا أصبح جائحة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة عالميا لمواجهته.

ومع حلول الذكرى الثانية لإعلان كورونا جائحة، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن جائحة كورونا لم تنته بعد، موضحا أن انتهاء فيروس كورونا مشروط باختفائه في كل مكان بالعالم وليس في منطقة دون أخرى.

الصحة العالمية: فيروس كورونا يستمر في التطور

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا يستمر في التطور: «ما زلنا نواجه عقبات كبيرة في إيصال اللقاحات والاختبارات والعلاجات إلى من يحتاجونها».

ولفت مدير منظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة تواجه مشكلة في تحديد مكان الفيروس وكيفية انتشاره وتطوره، مرجعا السبب إلى أن عدد كبير من الدول خفضت بشكل كبير اختباراتها لرصد الإصابات بالفيروس.

إصابات كورونا عالميا تتجاوز الـ451 مليون حالة

وفى السياق، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم، إلى 451 مليونا و611 ألفا و588 حالة، حتى أمس الخميس، وفقا لإحصاءات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم 6 ملايين و22 ألفا و199 وفاة.

أمريكا سجلت أكبر عدد حالات الإصابة فى العالم

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، وبلغت أكثر من 79.4 مليون إصابة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث تسجيل إصابات كورونا عالميا بـ42.9 مليون إصابة، والبرازيل المرتبة الثالثة بأكثر من 29.1 مليون حالة.

كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بـ963 ألفا و819 حالة وفاة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا بـ653 ألفا و767 حالة وفاة، فيما احتلت الهند المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 515 ألفا و355 وفاة.

وظهر فيروس كورونا لأول مرة في الصين في ديسمبر 2019، ثم بدأ انتشار الفيروس في دول العالم حتى الآن.