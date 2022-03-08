مي عز الدين غجرية تشعل أحداث «جزيرة غمام» في موسم دراما رمضان

تجسد الفنانة مي عز الدين دور فتاة غجرية في أحداث مسلسل جزيرة غمام والذي تنافس من خلاله في ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022، وتتقاسم فيه البطولة مع الفنان طارق لطفي في ثالث تعاون لهما بعد مسلسل الحقيقة والسراب الذي عرض عام 2003 ومسلسل قضية صفية الذي عرض عام 2010.

المسلسل بطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، ورياض الخولي، وعبدالعزيز مخيون، ووفاء عامر، ومحمود البزاوي، ومي الغيطي، ومحمد جمعة، وهبة عبدالغني، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مي عز الدين تعود للتعاون مع طارق لطفي

وتدور أحداث مسلسل جزيرة غمام، حول 4 أشقاء، 3 من الذكور وفتاة واحدة، يضطر الشقيق الأكبر لقتل أخيه الصغير ويهرب، وذلك بإيعاز من الثاني، ولكن تحدث المفاجأة عندما يظهر القتيل في مكان أخر ويتبين أنه لم يمت، وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

وتدور غالبية الأحداث في إطار من الخيال، وفي أحداث تاريخية قديمة مّر عليها أكثر من 100 عام، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وذلك حسب تصريحات السيناريست عبدالرحيم كمال، حيث يناقش حياة مجتمع صعيدي يعيش على البحر، في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق والرومانسية.

مسلسل جزيرة غمام دراما تشويقية رومانسية

ويترقب الجمهور عودة مي عز الدين، لدراما رمضان بعد آخر ظهور لها في موسم رمضان عام 2019 من خلال المسلسل البرنسيسة بيسة، مع بوسي، ويوسف عثمان، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد.

فيما قدمت في 2020 مسلسل خيط حرير، والذي حقق نسب مشاهدة عالية خلال عرضه خارج إطار موسم رمضان، وشاركها البطولة نيقولا معوض، وأحمد خليل، سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني، وحازم سمير، وصفاء الطوخي، وحنان سليمان، هنادي مهنا، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج إبراهيم فخر.