حقيقة فتاة بني سويف المشردة.. «جوزها قالها ادفعي عشان أطلقك»

«معايا بنتين وسايباهم مع زوجي وساكنة مع خالتي من 6 شهور»، بتلك الكلمات روت هناء رجب، الفتاة العشرينية الملقبة إعلاميا بـ فتاة بني سويف المشردة قصتها ومعاناتها الأسرية خلال الفترة الأخيرة وما تعرضت له من مشاكل مع زوجها وانتقالها للإقامة برفقة خالتها، وترك طفلتيها لدى زوجها لعدم قدرتها على الإنفاق عليهما أو توفير مسكن لهما، بحسب روايتها، مؤكدة أنها عثرت على فرصة عمل مؤخرا بمرتب شهري 800 جنيه.

فتاة بني سويف المشردة: زوجي لا يريدني ويرغب في تطفيشي

وقالت هناء رجب، فتاة بني سويف المشردة خلال بث مباشر أجرته جريدة «الوطن» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تزوجت في سن السابعة عشر من عمري من سائق توك توك، وأنجبت ابنتين، لاميس وعمرها الآن 3 سنوات، ومكة وعمرها سنة، إلا أننا خلال السنة الأخيرة دخلت في معاناة مع زوجي أولها عدم الإنفاق علينا، وتدخل أسرته في شؤوننا، وثانيها خلافات زوجية متكررة مع زوجي، وشعوري بأنه لا يريدني ويحاول تطفيشي من منزل أسرته الذي تقيم به».

فتاة بني سويف المشردة: زوجي طالبني بتحمل مصروفات الطلاق

وتابعت: «سمعته يحدث أحد الأشخاص هاتفيا ويقول له هطفشها، وبالفعل تركت له المنزل وطلبت الطلاق إلا أنه قال ادفعي فلوس المأذون وأطلقك، والحقيقة أنني ليس لدي أي أموال لدفعها للمأذون أو حتى توكيل محامي لرفع قضية خلع عليه».

وأضافت: «تركت المنزل وتركت ابنتي له تقيمان معه لأنني ليس لدي ما أنفقه عليهما، أو مسكن يأويهما، حتى أن زوجي اشترط عليا عدم رؤيتهما أو أن تظلا معي وأتكفل بمصاريفهما في ظل أنني غير قادرة على الإنفاق عليهم».

فتاة بني سويف المشردة: حصلت على عمل مؤخرا بـ800 جنيه شهريا

وقالت: «مؤخرا تحصلت على عمل في معمل تحاليل بـ800 جنيه، وأقيم في منزل خالتي أو بمعنى أصح إحدى أقارب والدتي، في ظل أن أقارب والدي تخلوا عني وتركوني أواجه مصيري بحجة عشان بناتك وعشان محدش يقول عليكي حاجة واستحملي».