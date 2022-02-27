انتقدت الفنانة القديرة ميمي جمال، المخرج هادي الباجوري بعدما صرح بأنه لا يمانع من تجسيد زوجته السابقة الفنانة ياسمين رئيس مشاهد ساخنة.

وقالت جمال، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس» الذي يعرض على قناة MBC مصر: «لو ده طبعه يخليه في حاله، أنت موافق يبقى متطلعش على الهواء وتقول كده، الكلام مش حلو، واستغربت الكلام ده جدا، إحنا ناسيين أننا مصريين شرقيين، والطبع عندنا بيغلب التطبع، فيه ناس عاوزين يطبعونا بطباع مش بتاعتنا».

ميمي جمال: سمير غانم كان شخصية جميلة

وفي سياق آخر، تحدثت عن الفنان الراحل سمير غانم، قائلة: «أعرفه من زمان أوي، حسن جوزي وسمير غانم وأستاذ فؤاد المهندس اللي مينفعش أقوله يا فؤاد، وأستاذ عبدالمنعم مدبولي كانوا شلة مع بعض وكنا بنقعد عند بهجت قمر أو سمير خفاجة».

مسرحية دو ري مي فاصوليا

وأشارت إلى أنها عملت مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحيات كثيرة من إنتاج القطاع الخاص: «أول مرة عملت معاه مسرحية دو ري مي فاصوليا مع أحمد الإبياري، وفي الرحلات كان شخصية جميلة، وكان بيحب يقعد في غرفته ويحب يسمع أغاني شعبي زي حسن الأسمر ومكانش له دعوة بأي حاجة، وأنا زيه في الموضوع ده، لدرجة أن عم حمدي غيث كان بيقولي إني أبو الهول لأنه لما كان بيسألني عن حاجة مكنتش بقوله على أي حد، أنا مليش دعوة بحفظ دوري وأقوله وأمشي .. أنا وجوزي ملناش في النميمة».