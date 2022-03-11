بدء التصويت في انتخابات رئاسة الوفد وسط توافد أعضاء الجمعية العمومية

بدأت عملية التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 والتي يتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الحالي، ووكيل أول مجلس الشيوخ والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية على مقر الاقتراع بحزب الوفد في بولس حنا بالدقي، استعدادًا لعملية التصويت المقرر لها أن تنتهي في تمام الخامسة مساءً، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، فيما أدلى فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022.

توزيع بطاقات الحضور

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت على كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، وذلك تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

من جانبها أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات حزب الوفد توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة في المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية»، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

اللجنة المشرفة على الانتخابات

وتهيب اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022 بأعضاء حزب الوفد الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكمامة الواقية التي توزع مجانًا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.