انتخابات رئاسة الوفد..بدء توافد المنتخبين على مقر الاقتراع في بولس حنا

بدأ منذ قليل توافد أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد على مقر الاقتراع في المقر الرئيسي لحزب الوفد في شارع بولس حنا بالدقي، وذلك للمشاركة في انتخابات رئاسة الحزب، التي يتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب وكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا.

موعد بدء تصويت انتخابات الوفد

تبدأ عملية التصويت والانتخاب في الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على أن تنتهي في الساعة الخامسة مساءً، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

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وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات حزب الوفد، قد اطمأنت على كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، إذ يفرز القضاة رؤساء اللجان الانتخابية، الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة، النتيجة النهائية.

اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

من جانبها، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد، أنه تم توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة في المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية»، علما بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور الموزعة.

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وتهيب اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022 بأعضاء حزب الوفد الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، والالتزام بالكمامة الواقية التي توزع مجانا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

وتضم اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلا من: