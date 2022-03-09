استعدادات انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022: تنطلق الجمعة المقبل

تجري انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 مارس، والتي يتنافس فيها كلا من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبدالسند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب، على أن يُغلق باب التصويت في الخامسة مساءً، وفقا لما أعلنته اللجنة المُشرفة على الانتخابات.

اللجنة المُشرفة: الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائي

وأشارت اللجنة المُشرفة على العملية الانتخابية بـحزب الوفد، خلال بيان صادرعنها اليوم، إلى أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي تام، متمثل في هيئة النيابة الإدارية، مؤكدة على أنه تم توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة في المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

وطالبت اللجنة أعضاء حزب الوفد الناخبين، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكامة الواقية التي ستوزع مجانًا على جميع الأعضاء قبل دخول اللجنة، منوهة بأن عملية الفرز تُجرى تحت إشراف قضائي، حيث يفرز القضاة رؤساء اللجان الانتخابية الصناديق، وذلك تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يعلن رئيس اللجنة القضائية المُشرفة النتيجة النهائية.

إتاحة بطاقة التصويت لانتخابات رئاسة الوفد

وطالبت اللجنة أعضاء الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» بكل محافظة التواصل مع رئيس اللجنة العامة للحصول على بطاقة الحضور والتصويت في انتخابات رئاسة الحزب، وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقررًا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائبًا لمقرر اللجنة والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضوًا وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضوًا وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضوًا والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضوًا، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضوًا.