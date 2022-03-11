انتخابات الوفد 2022.. الوفديون يختارون رئيس الحزب اليوم في 20 لجنة

تنطلق انتخابات حزب الوفد 2022، اليوم الجمعة الموافق 11 مارس، في التاسعة صباحاً، ويتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبوشقة الرئيس الحالي للحزب، والدكتور عبدالسند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب، بعد أن تقدم المهندس ياسر قورة باعتذار رسمي عن خوض انتخابات الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ممثل النيابة الإدارية يعاين مقر انتخابات رئاسة «الوفد» وصناديق الاقتراع

التقى المستشار محمد عبدالمعطي ممثل النيابة الإدارية، وعضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، وعاين مقر انعقاد الانتخابات، واطّلع على صناديق الاقتراع، وراجع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كافة، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة القضائية الموقرة؛ لتحقيق الشفافية والنزاهة.

2 مليون و800 ألف جنيه تكلفة انتخابات «الوفد»

وقال الدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس تحرير «الوفد» وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، خلال حديثه لـ«الوطن» إنّ الانتخابات ستجرى في 20 لجنة، لاستقبال 6770 ناخبا، منها لجنتان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تتكلف ما يقرب من 2.8 مليون جنيه.

الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية

وأوضح عضو اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2022، أنّ العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل، متمثل في هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد اطمأنت تماماً على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

انتهاء التصويت في الخامسة مساء

وأشارت اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، أن عملية التصويت تبدأ فى تمام التاسعة صباحًا وتنتهى في الخامسة مساء، مشيرة إلى أنه جرى توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة في المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية»، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

3 مستشارين من النيابة الإدارية يشرفون على الفرز

وأشارت اللجنة إلى أن القضاة رؤساء اللجان الانتخابية يقومون بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.