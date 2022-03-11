أبرز 10 تصريحات لحورية فرغلي: اتجوزت 3 شهور واشتريت حصان بـ20 مليون جنيه

تصدرت الفنانة حورية فرغلي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حلولها ضيفة على برنامج «حبر سري» الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم، وتحدثت خلال اللقاء عن بعض الجوانب في حياتها الشخصية، فضلًا عن الحب في حياتها.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم، أبرز 10 تصريحات للفنانة حورية فرغلي:

حورية فرغلي: توقفت عن النظر للمرآة

- «كلام الناس كان بيفرق جدا معايا قبل كده.. وبعدين خلاص مبقاش يهمني، لأنه دمرني نفسيا، وتوقفت عن النظر للمرآة لمدة عامين».

- «أختي من والدي معرفش حاجة عنها خالص، عشرتها صعبة وبتغير مني وعايزة أقول لها ربنا يهديكي».

- «أنا عندي ثروة من أهلي أكتر من الفن، واللي بيجي من الفن بصرفه على شغلي، ولو المنتج مش هيصرف هصرف أنا».

- «اتجوزت 3 شهور بس وكنت مخطوبة قبلها من حب عمري».

- «أغلى حصان اشتريته كان بمليون جنيه إسترليني بما يعادل 20.5 مليون جنيه مصري».

فرغلي: فقدت الثقة بنفسي بسبب المرض

- «لو أنا حبيت حاجة وهعملها، لازم أبقى رقم واحد يا إما معملهاش خالص».

- «أخاف من المرض، خاصة بعد تجربتي الأخيرة التي امتدت لسنوات، ولما تعرضت للمرض فقدت الثقة في نفسي بطريقة غير طبيعية».

-«هيثم أحمد زكي ارتبط بيا عاطفيا رغم إني أكبر منه بـ6 سنوات، ومكلمتوش تاني بعد ما قالي باي باي يا طنط».

- «في البداية كنت أنزعج من شائعات وفاتي، لكن مع الوقت اعتدت الأمر».

- «فضلت 4 سنين فاقدة حاسة التذوق والشم، ونسيت طعم الأكل».