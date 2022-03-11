لقاء «مصري - أوروبي» يناقش التعاون في مجال الطاقة والغاز

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في 9 مارس الجاري، بمدير مكتب مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة ستيفانو جراسي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقال البيان، إن ذلك يأتي في إطار ما تم تناوله في لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية مع السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى بروكسل في فبراير الماضي، وأخذًا في الاعتبار ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون مركزًا رئيسيًا لتداول وتوزيع وإنتاج الطاقة سواء الغاز المُسال أو الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة.

بحث أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الغاز الطبيعي المسال

وفي هذا السياق، تم تناول أوجه تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الغاز الطبيعي المسال، وذلك في ضوء ما تم تناوله في لقاء وزير البترول والثروة المعدنية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة في بروكسل في فبراير الماضي، وبما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أن مصر تُعد دولة أساسية، ضمن دول أخرى، يتطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون معها في مجال الطاقة بمختلف أنواعها.

اللقاء ناقش سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة

كما تطرق اللقاء أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، في ضوء الإمكانيات المصرية الواعدة في هذا المجال.

وتم التأكيد على أهمية دفع التعاون في هذا المجال بين الجانبين، لاسيما في ضوء رئاسة مصر المقبلة للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة وتغير المناخ.