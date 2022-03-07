وزير الكهرباء: نستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الشبكة القومية

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة «دانيال كالدرون»، ممثل شركة ALCAZAR ENERGY، لبحث ودعم سبل تعزيز التعاون، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وبيّن «شاكر»، أن اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة، وأوضح أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر .

إنجازات قطاع الكهرباء

واستعرض الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات .

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة ومزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وتطرق خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

ثراء مصر بمصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس

ونوه إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر القدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يمكن إنتاجها بما يصل إلى 90 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس.

وأضاف أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيراً إلى أنه جارى التعاقد حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت / ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح.

وأشار الوزير إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً أنه على استعداد للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .

ولفت الوزير إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، منوها إلى استراتيجية مصر للتوسع في تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة .

ومن جانبه أشاد «دانيال كالدرون»، ممثل شركة ALCAZAR ENERGY بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، كما أشاد بالإصلاحات التي نجحت فيها مصر بصفة عامة وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري فى تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد رغبته في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات وبصفة خاصة مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة ومجال تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة.

وتأتى تلك الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة بقطاع الكهرباء.