وجدي زين الدين: حزب الوفد حريص على تصدير مشهد ديمقراطي في الانتخابات

أدلى الدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، بصوته في الانتخابات اليوم.

وأوضح «زين الدين»، أنّ انتخابات حزب الوفد 2022 تشهد إقبالًا شديدًا من أعضاء الجمعية العمومية، وأنّ الانتخابات عكست مشهدًا ديمقراطيًا، كعادة حزب الوفد على مر التاريخ، مشيرا إلى أن الانتخابات تجري تحت إشراف لجنة قضائية من النيابة الإدارية بدءا من التصويت وحتى إعلان النتيجة.

حزب الوفد حريص على تصدير مشهد ديمقراطي

وأكد زين الدين أن حزب الوفد حريص على تصدير مشهد ديمقراطي حضاري في كل الانتخابات، وأنها تجرى في سهولة ويسر.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، داخل المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساءًا.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.