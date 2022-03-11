غدا.. قطع وضعف مياه الشرب في 4 مناطق بالقاهرة

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه وتأثرها في 4 مناطق غدا، السبت، لمدة 12 ساعة، وهي منطقة الشرابية بالكامل وضعف المياه عن مناطق أبو حشيش بالكامل وباب الشعرية والظاهر والعباسية، وذلك غدا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل من نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 1200مم أسفل كوبري غمرة.

خط ساخن 125

وأشارت شركة مياه الشرب في بيانها على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والموبايل، وعلى أصحاب الشركات والمصانع والمخابز اتخاذ ما يلزم وتوفير احتياجاتهم.