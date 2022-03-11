بدء التصويت في انتخابات المهندسين لاختيار النقيب بين ضاحي والنبراوي

بدأت منذ قليل عملية التصويت في المرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين 2022، والتي تجرى فيها جولة الإعادة على منصب النقيب العام، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج المرحلة الثانية، التي أجريت يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة بين هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته، وطارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، من بين 22 مرشحا لم يحصل أي منهم على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.

نتائج المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين

بخصوص نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 على مستوى النقيب العام في المرحلة الثانية فجاءت كالتالي:

إجمالي الحضور: 42 ألفا و465 مهندسا.

الأصوات الصحيحة: 40 ألفا و27 صوتا.

الأصوات الباطلة: 2438 صوتا.

هاني ضاحي: 1809 أصوات.

طارق النبراوي: 9 آلاف و544 صوتا.

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المرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، قد وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، لحضور انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، اليوم الجمعة، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 7 مساء، وذلك بالمقار الانتخابية المحددة بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأجريت المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين 2022، يوم 25 فبراير الماضي، على مستوى رؤساء النقابات الفرعية وعددها 25، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، بينما أجريت المرحلة الثانية، يوم الجمعة الماضي، لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوا، كما تمت الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية التي لم تحسم المقعد من الجولة الأولى وعددهم 13 نقابة فرعية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتتم اليوم الجمعة ومخصصة للإعادة على منصب النقيب العام بين «ضاحي والنبراوي».

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إجراءات التصويت

بالنسبة لإجراءات التصويت، أكد أحمد السيد عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن الانتخابات هذا العام تشهد تسجيلا إلكترونيا كاملا لحضور المهندسين، مضيفا أنه يتوجب حضور المهندس بنفسه ودون عمل أي توكيلات ومعه بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية النقابة والتوقيع في كشوف الناخبين.

وأشار السيد، في بيان سابق، إلى أنه يتم إجراء الانتخابات طبقا لأحكام المادتين 11 و13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، الذي ينص على أن تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات (2020).

كما ينص قانون النقابة في المادة رقم 23 على أن: ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بدار النقابة في القاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية، ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية، فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات.

ويرأس النقيب، مجلس النقابة والجمعية العمومية، كما يرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو إحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.