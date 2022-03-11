إقبال على التصويت في انتخابات المهندسين لاختيار النقيب العام (صور)

انطلقت في العاشرة من صباح اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين، والتي تشهد جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين، حيث شهدت إقبالا في الدقائق الأولى لفتح باب التصويت.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وانتخابات اليوم هي آخر جولات مارثون انتخابات نقابة المهندسين 2022 الذي انطلق في 25 فبراير الماضي، واستمر على مدى أسبوعين، وشهد انتخاب رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، وأيضا انتخاب الأعضاء المكملين للشُعب الهندسية السبعة، فيما لم يتم حسم انتخاب النقيب العام من الجولة الأولى، لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، لتجرى جولة الإعادة اليوم بين أكثر المرشحين حصولا على أصوات المهندسين.

وتجرى فيها جولة الإعادة على منصب النقيب العام، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج المرحلة الثانية، التي أجريت الجمعة الماضية 4 مارس، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة بين كل من المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، من بين 22 مرشحًا لم يحصل أي منهم على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022

وبخصوص نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 على مستوى النقيب العام في المرحلة الثانية فجاءت كالتالي:

إجمالي الحضور: 42465 مهندسًا.

الأصوات الصحيحة: 40027 صوتًا.

الأصوات الباطلة: 2438 صوتًا.

المهندس هاني ضاحي: 1809 أصوات.

المهندس طارق النبراوي: 9544 صوتًا.

المرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، قد وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية، لحضور انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، يوم الجمعة 11 مارس 2022، بدءًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، وذلك بالمقار الانتخابية المحددة بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات.