«الدكتور شقير» الأول مصريا وإفريقيا والـ37 عالميا بتخصص الكلى والمسالك

تقدم كبير حققه العالم المصري الدكتور أحمد شقير، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية السابق بجامعة المنصورة، ومدير مركز الكلى والمسالك الأسبق، في التصنيف العالمي AD Scientific Index for ranking of scientists لعام 2022، فقد جاء في المركز رقم 37 عالميا في مجال تخصصه متقدما مركزين عن تصنيف 2021، كما تربع على القمة للعام الثاني على التوالي، ووفقا للتصنيف، فإن الدكتور أحمد شقير هو الأول على مستوى جامعة المنصورة، ومصر، وأفريقيا، في مجال تخصصه، علاوة على أنه الـ37 على مستوى العالم في مجال تخصصه.

مستويات تصنيف العلماء

ووفقا لتصنيف (AD Scientific Index for ranking of scientists)، فإن التقييم والتصنيف يعتمد على 6 مستويات تبدأ بمستوى الجامعة التي يعمل بها «جامعة المنصورة»، ثم القارة التي تقع فيها الدولة التي يعمل بها «القارة الإفريقية»، ثم التنصيف على مستوى العالم، وبعدها يجرى الترتيب على مستوى التخصص العام في مجال الطب، ثم على مستوى التخصص الدقيق.

معايير تقييم معمل اتش

واعتمد التقييم الأخير للدكتور أحمد شقير، بالمقارنة مع باقي زملائه ممن هم في مثل تخصصه والمقارنة على «معمل اتش الكلى» على كامل الإنتاج العلمي للعالم في تاريخه العلمي، وكذلك العدد الكلي لعدد مرات الاستشهاد بأبحاثه العلمية في كامل تاريخه العلمي، ونشاطه العلمي في سنوات الخمسة الأخيرة، وعدد الاستشهادات بها أيضا، ووفقا للمعامل «اتش الكلي» يحصل على رقم يوضح ترتيبه العلمي.

مناصب الدكتور أحمد شقير

جدير بالذكر أن العالم المصري الدكتور أحمد شقير، أحد أهم علماء جامعة المنصورة، وتولى منصب مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وبعدها عمل أستاذا متفرغا بجماعة المنصورة، ويعمل حاليا رئيس تحرير المجلة العربية للمسالك البولية، التي تصدر تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي المصرية، وهي من أهم 50 دورية علمية في مجال المسالك البولية على مستوى العالم، كما أنه مدرب في مجال البحث العلمي وكتابة الأبحاث العلمية.