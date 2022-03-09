اكتشاف 25 موهبة في قافلة «قطار الفنون والإبداع 3» لجامعة المنصورة ‏

اكتشفت قافلة «قطار الفنون والإبداع 3» لجامعة المنصورة ‏25 موهبة في قراءة القرآن الكريم، والإنشاد، والشعر، والغناء‏، والتي انطلقت إلى قرية المعصرة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، لاستكمال عملها في اكتشاف الموهوبين والمبدعين من قرى ومراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك تحت رعاية كل من الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والدكتورة إيمان أبو الفضل، منسق مبادرة «حياة كريمة» بالجامعة، والمهندسة شيماء الصديق منسق المبادرة بالدقهلية.

اكتشاف الموهوبين في المدارس

وبحسب بيان صحفي لجامعة المنصورة، خرجت القافلة بالتعاون مع قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة لاكتشاف الموهوبين في المدارس، وقامت القافلة اليوم بزيارة المدرسة الإعدادي والثانوي بقرية المعصرة مدينة بلقاس لتشجيع الطلاب الموهوبين وتسهيل كل الفرص المتاحة لهم لتنمية مواهبهم والارتقاء بهم لخلق جيل مبدع وراق.

جهود كبيرة لاكتشاف المواهب

وشارك في القافلة كل من الدكتورة باسنت فاروق العثملي، رئيس لجنه الموهوبين والمبدعين بفريق جامعة المنصورة لتطوير الريف المصري مبادرة «حياة كريمة»، والدكتورة سالي نبيل ابراهيم مدرس بكلية التربية النوعية ، والدكتور يحيى السيد حبيب مدرس مساعد بكلية التربية للنوعية، وعالية صالح الشيمي رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة التعليمية ببلقاس.

وأسفرت القافلة عن اكتشاف 25 موهبة في مجالات قراءة القرآن الكريم، والإنشاد، وكتابة وإلقاء الشعر، وكذلك الغناء.