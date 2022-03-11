«كفر الشيخ» تنظم ندوة للوقوف على حالة الزراعات مع نهايات الموسم

نظمت مديرية الزراعة ندوة للوقوف على حالة الزراعات مع نهايات الموسم الشتوي وبداية الاستعدادات للموسم الصيفي، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وبحضور المهندس رمضان القبلاوي، مدير عام الإدارة الزراعية، ومديري الجمعيات الزراعية.

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، على أنه يتم المرور على كل الجمعيات الزراعية للتأكد من تجهيز التقاوي والبذور وطرحها في منافذ التوزيع والبيع للمزارعين قبل موسم الزراعة بفترة مناسبة، للوقوف على عملية الإعداد والاستعداد التام قبل موسم الزراعة بثلاثة أشهر.

الموسم الشتوي مر بسلام دون ورود أي شكاوى

وأشار وكيل وزارة الزراعة، في بيان له، إلى أن الموسم الشتوي مر بسلام دون ورود أي شكاوى من المزارعين بخصوص نقص الأسمدة الأزوتية في الجمعيات الزراعية بكل أنحاء المحافظة، لافتاً إلى أن الأرصدة كافية للموسم الصيفي لتلبية الاحتياجات السمادية، لافتاً إلى أنه يتم صرف السماد الصيفي لزراعات الصيفية لحين البدء في زراعة المحاصيل الصيفية، وذلك بناء على اللجنة التنسيقية للأسمدة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة، اتخذت عددا من الضوابط والقواعد الجديدة لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية «الذرة، والقطن، والأرز، وقصب السكر»، بالجمعيات الزراعية، بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل قرى ومراكز المحافظة، للحد من التلاعب على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة.