«تصديري الكيماويات» يستعد لتنظيم بعثات تجارية إلى المملكة المتحدة

عقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم اجتماعا افتراضيا عبر تطبيق «زووم»، مع أعضاء المكتب التجاري في لندن، لبحث سبل التعاون لتنمية صادرات القطاع للسوق البريطانية.

وقال بيان صادر عن المجلس التصديري إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الآليات للتعاون بين الجانبين، تتمثل في تنفيذ بعثات تجارية للسوق البريطانية، وبعثات مشترين للسوق المصرية، ومعارض دولية متخصصة.

وكان المجلس أرسل عرضا تقديميا موضحا به الفصول والقطاعات التابعة للمجلس التصديري، وبيان بالبنود الجمركية التابعة للمجلس والمدرجة تحت كل فصل بالوصف لتحديد القطاعات المستهدفة للدخول بها إلى السوق البريطانية، والآلية المناسبة لذلك، وقوائم الشركات المستوردة للمنتجات التابعة للمجلس.

وأوضح المجلس من خلال تحليل صادرات القطاع للسوق البريطانية عن الأعوام 2021، 2020، 2019 أن أكبر حجم لصادرات البلاستيك يتمثل فى مادة (بولي ايثيلين)، في حين تمثل صادرات باقي البنود من منتجات وسيطة، أو نهائية لقطاع البلاستيك نسبة ضئيلة من حجم صادرات القطاع للسوق.

منتجات الأسمدة

وفيما يخص منتجات الأسمدة للسوق البريطانية، قال المجلس إنها تنحصر في «اليوريا»، رغم أن هناك أنواع آخري من الأسمدة التي يمكن أن يتم تصديرها وتتميز مصر في انتاجها مثل (الأسمدة الفوسفاتية، والنيتروجينية، والمركبة)، فضلا عن أن هناك عدد آخر من القطاعات التي تمتلك ميزة نسبية كمنتج مصري.

وأشار المجلس إلى أن الشركات المصرية العاملة في القطاع يمكنها أن تلبي طلبات السوق البريطانية، ومن بينها المنتجات الزجاجية من أدوات المائدة، والعبوات الزجاجية، والأمبولات الطبية، والمنظفات بأنواعها الشخصية والصناعية والأحبار والدهانات، والكيماويات غير العضوية والمتنوعة.

يذكر أن المجلس التصديري أعلن في وقت سابق عن خطة لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الحكومة للوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.