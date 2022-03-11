إزالة 22 حالة تعد واسترداد 203 أفدنة من أراضي المحمية الطبيعية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 22 حالة تعد واسترداد 203 أفدنة من أراضي المحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي، وتسليمها لجهة الولاية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 19 لإزالة التعديات التي يجرى تنفيذها حاليا في الفترة من 6 إلى 26 مارس الجاري، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة وزير التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

التنسيق مع الأجهزة التنفيذية

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 22 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي، واسترداد 203 فدان زراعة و741 متر مربع مباني وتسليمها لجهة الولاية وذلك بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونوابه ومسئولي الإزالات وبمساعدة القوات القائمة على تأمين لجنة الإزالات من مديرية أمن أسيوط.

المرحلة الثالثة من الموجة 19

وشدد المحافظ على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، لافتا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، وفقا للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ19 والتي بدأت المرحلة الأولى بها خلال الفترة من 19 إلى 30 يناير الماضي، وتم خلالها إزالة 289 حالة تعد بإجمالي مساحة 31160 مترا مربعا «مباني» و168 فدانا و48 قيراط زراعة، بينما نفذت المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الماضي، وتم خلالها إزالة 641 حالة تعد بمساحة 52389.75 متر مربع، و349 فدانا و38 قيراط زراعة، والمرحلة الثالثة جاري تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 مارس الجاري.