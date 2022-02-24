إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 19 بالخانكة

رصدت وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة القليوبية عددا من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة الخانكة، وشنت المحافظة بقياد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالتها ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات.

أعمدة وأسقف

وتمكنت الحملة من إزالة التعدي على 12 قطعة بمساحة 5754 م2، وتنوعت المخالفات ما بين جمالونات وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي.

وأكد المحافظ، أن الإزالات جاءت بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، تقوم برصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية ، بصور مُحدثة، موجهاً بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية.

رصد المخالفات بالأقمار الصناعية

وشدد المحافظ على استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفه دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية.

ووجه المحافظ باستمرار المرور بصفة مستمرة لمنع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة، محذراً كل من يبني على الأرض الزراعية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده على الفور، والتصدي بكل حسم وقوة لمخالفات البناء في المهد.