فتح طريق «المنيا- الواحات» أمام حركة المرور بعد غلقه بسبب رمال العواصف

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن التنسيق مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للدفع بمعدات ولوادر من المحافظتين لرفع الرمال والأتربة التي أدت إلى غلق طريق «المنيا- الواحات» وتسببت فى تعلق حوالي 6 سيارات ملاكي ونصف نقل وميكروباص بالطريق، نتيجة لنشاط حركة الرياح والتي قامت بحمل كميات من الرمال الناعمة أدت إلى تكون كثبان رملية على الطريق، مما أدى لإحداث توقف تام لحركة المركبات.

رفع الرمال من الطريق.. ومسح الطريق بالكامل

وأضاف محافظ الجيزة، في بيان صادر اليوم عن المحافظة، أنه على الفور تم رفع الرمال من الطريق ومسح الطريق بالكامل، وفتح الطريق أمام حركة السيارات حرصا على سلامة جميع المواطنين، وذلك بالكيلو 10 و15 و25 و30 بطريق «المنيا- الواحات».

استكشاف أي تجمعات أخرى للرمال بصفة مستمرة ورفعها

ووجه المحافظ مركز الواحات البحرية، باستمرارية المتابعة على الطريق والتعامل على الفور، واستكشاف أي تجمعات أخرى للرمال بصفة مستمرة ورفعها وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

رفع كافة الرمال من جانبي الطريق لضمان عدم تكرار الأمر

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن العمل مازال جاريا، ومستمر على مدار الأيام المقبلة لحين رفع كافة الرمال من جانبي الطريق لضمان عدم تكرار الأمر مجددا.

القيادة بحذر على الطرق الصحراوية والسريعة

وقدمت محافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نصيحة لقائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة، بالقيادة بحذر بالإضافة إلى نصح أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال بتجنب الغبار، كما أنه على المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

وأشارت محافظة الجيزة، عبر الصفحة الرسمية، إلى أنه للإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات، الاتصال بالخط الساخن 114.