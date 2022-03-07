محافظ الجيزة يتفقد أعمال مشروع الإسطبل الحضاري ويستمع لشكاوى المواطنين

استكمالا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل الذي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها، تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأعمال النهائية للمرحلة الأولى لإنشاء الإسطبل الحضاري البديل عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بالأهرامات لما تسببه تلك الإسطبلات من مظهر غير حضاري.

الإسطبل الجديد مساحته 18 ألف متر

وأشار محافظ الجيزة، في بيانه، إلى أن المشروع يقام على مساحة 18 ألف متر، وتشمل المرحلة الأولى إقامة ٤ مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصان ومجهزة على أكمل وجه، وتمت مراعاة كافه المعايير البيئية فيها، وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات وغرف للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة.

ووجه المحافظ بتخصيص بوابة الإسطبل المطلة على المنطقة السكنية لدخول الأفراد فقط، ورفع كفاءة الإنارة وتدعيمها بكشافات إضافية، إذ ينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

التواصل مع أصحاب الخيول لمعرفة احتياجاتهم

كما طالب المحافظ بضرورة التواصل مع ممثلين من أصحاب الخيول للاطلاع على أي تصورات واحتياجات إضافية لهم للتسهيل عليهم، وذلك قبل الانتهاء من كافه الأعمال النهائية للإسطبل.

وكلف محافظ الجيزة مديرية الإسكان بالمحافظة بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعه الانتهاء من الأعمال المدرجة لتحقيق الاستفادة من المشروع.

محافظ الجيزة يستمع لمطالب المواطنين أثناء تفقده المشروع

وخلال جولته حرص المحافظ على التواصل مع القاطنين بمحيط المنطقة والاستماع إلي مطالبهم موجهاً رئيس حي الهرم بتذليل كافة المعوقات أمامهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وهويدا عباس مدير مديرية الإسكان، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.